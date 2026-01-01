Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс

Описание

Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 200 LED (200×120×100 см)

Falcon Eyes Studio Box 200 LED — это профессиональный складной фотобокс большого размера, предназначенный для каталожной, предметной и даже портретной съемки в полный рост. Он оснащен восемью светодиодными линейками, обеспечивающими мощное и равномерное освещение, и позволяет получать изображения, практически не требующие дополнительной обработки.

Основные характеристики

Размер: 200 × 120 × 100 см.

200 × 120 × 100 см. Освещение: 8 светодиодных панелей (всего 640 диодов).

8 светодиодных панелей (всего 640 диодов). Мощность: 200 Вт.

200 Вт. Цветовая температура: 5500 ± 200 К (дневной свет).

5500 ± 200 К (дневной свет). Индекс цветопередачи (CRI): ≥95 (отличная цветопередача).

≥95 (отличная цветопередача). Материал каркаса: Алюминий.

Алюминий. Материал тента: Синтетическая ткань со светоотражающим слоем.

Синтетическая ткань со светоотражающим слоем. Вес: 17,8 кг.

Особенности конструкции

Фотобокс имеет разборный каркас из алюминиевых трубок и пластиковых соединителей, что обеспечивает легкость и прочность. Светодиодные панели крепятся на магнитах к каркасу по бокам и сверху, создавая равномерное освещение. В комплекте предусмотрены три рассеивателя для смягчения света и три сменных ПВХ-фона (белый, черный и голубой), которые легко крепятся на прищепки и устойчивы к влаге.

Для чего используется

Этот фотобокс является универсальным инструментом для коммерческой и творческой съемки: