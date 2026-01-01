Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс

Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 200 LED (200×120×100 см)
Falcon Eyes Studio Box 200 LED — это профессиональный складной фотобокс большого размера, предназначенный для каталожной, предметной и даже портретной съемки в полный рост. Он оснащен восемью светодиодными линейками, обеспечивающими мощное и равномерное освещение, и позволяет получать изображения, практически не требующие дополнительной обработки.
Основные характеристики
- Размер: 200 × 120 × 100 см.
- Освещение: 8 светодиодных панелей (всего 640 диодов).
- Мощность: 200 Вт.
- Цветовая температура: 5500 ± 200 К (дневной свет).
- Индекс цветопередачи (CRI): ≥95 (отличная цветопередача).
- Материал каркаса: Алюминий.
- Материал тента: Синтетическая ткань со светоотражающим слоем.
- Вес: 17,8 кг.
Особенности конструкции
Фотобокс имеет разборный каркас из алюминиевых трубок и пластиковых соединителей, что обеспечивает легкость и прочность. Светодиодные панели крепятся на магнитах к каркасу по бокам и сверху, создавая равномерное освещение. В комплекте предусмотрены три рассеивателя для смягчения света и три сменных ПВХ-фона (белый, черный и голубой), которые легко крепятся на прищепки и устойчивы к влаге.
Для чего используется
Этот фотобокс является универсальным инструментом для коммерческой и творческой съемки:
- Каталожная и предметная съемка: Идеален для съемки товаров для интернет-магазинов, каталогов и рекламы.
- Съемка моделей в полный рост: Большой размер позволяет фотографировать людей, одежду и крупные предметы.
- Студийная работа: Простая сборка и хранение делают его удобным для студий с ограниченным пространством.
- Использование как напольного софтбокса: При установке импульсного или светодиодного источника света внутрь фотобокса с фронтальным рассеивателем.