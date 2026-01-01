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Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс
Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс

Falcon Eyes Studio Box 200 LED фотобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2950

Складной фотобокс для каталожной фотосъемки Falcon Eyes Studio Box 200 LED. Фотобокс имеет восемь светодиодных линеек с цветовой температурой 5500±200 К, три фона (белый, черный и голубой) и чехол для хранения и переноски. Питание осуществляется от сети 220 В, мощность 200 Вт.

Описание

Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 200 LED (200×120×100 см)

Falcon Eyes Studio Box 200 LED — это профессиональный складной фотобокс большого размера, предназначенный для каталожной, предметной и даже портретной съемки в полный рост. Он оснащен восемью светодиодными линейками, обеспечивающими мощное и равномерное освещение, и позволяет получать изображения, практически не требующие дополнительной обработки.

Основные характеристики

  • Размер: 200 × 120 × 100 см.
  • Освещение: 8 светодиодных панелей (всего 640 диодов).
  • Мощность: 200 Вт.
  • Цветовая температура: 5500 ± 200 К (дневной свет).
  • Индекс цветопередачи (CRI): ≥95 (отличная цветопередача).
  • Материал каркаса: Алюминий.
  • Материал тента: Синтетическая ткань со светоотражающим слоем.
  • Вес: 17,8 кг.

Особенности конструкции

Фотобокс имеет разборный каркас из алюминиевых трубок и пластиковых соединителей, что обеспечивает легкость и прочность. Светодиодные панели крепятся на магнитах к каркасу по бокам и сверху, создавая равномерное освещение. В комплекте предусмотрены три рассеивателя для смягчения света и три сменных ПВХ-фона (белый, черный и голубой), которые легко крепятся на прищепки и устойчивы к влаге.

Для чего используется

Этот фотобокс является универсальным инструментом для коммерческой и творческой съемки:

  • Каталожная и предметная съемка: Идеален для съемки товаров для интернет-магазинов, каталогов и рекламы.
  • Съемка моделей в полный рост: Большой размер позволяет фотографировать людей, одежду и крупные предметы.
  • Студийная работа: Простая сборка и хранение делают его удобным для студий с ограниченным пространством.
  • Использование как напольного софтбокса: При установке импульсного или светодиодного источника света внутрь фотобокса с фронтальным рассеивателем.

Комплектация

  • Тент фотобокса - 1 шт.
  • Светодиодные линейки - 8 шт.
  • Трубки металлические - 17 шт.
  • Угловые соединители - 8 шт.
  • Сетевой адаптер - 4 шт.
  • Рассеиватели - 3 шт.
  • Сменные ПВХ фоны - 3 шт.
  • Клипсы для фона - 2 шт.
  • Чехол для переноски - 1шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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