Wansen Flag 843256 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный

Арт. MTG-3090

до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек. 4-х канальный синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Совместим с камерами, имеющими центральный контакт - Canon, Nikon, Pentax и прочими. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. В комплекте имеется переходник с джека 3,5 мм на джек 6,3 мм.