Коническая насадка на осветитель для создание узконаправленного пучка света. Байонет Bowens. В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen Flag 843256 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, белый и серебрянный цвет. Черный 30х44 см.
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Коническая насадка на осветитель для создание узконаправленного пучка света. Байонет Bowens. В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты.
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек. 4-х канальный синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Совместим с камерами, имеющими центральный контакт - Canon, Nikon, Pentax и прочими. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. В комплекте имеется переходник с джека 3,5 мм на джек 6,3 мм.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Fotokvant (840187) PBT-6060-M пластиковый фон с рисунком мрамор. Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид мрамора.
Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.
Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.
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Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.