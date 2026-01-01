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PhotoMechanics K-100 кран-штатив для сферической съемки

PhotoMechanics K-100 кран-штатив для сферической съемки

PhotoMechanics
Артикул: NVF-808

PhotoMechanics K-100 – автоматический кран-штатив для сферической 3D фотосъемки небольших предметов, например, мобильных телефонов, ноутбуков и другой электроники, мелкой бытовой техники, игрушек, обуви, посуды и т.п.

Описание

PhotoMechanics K-100 совместим с поворотными столами:

Использование крана в добавок к поворотным столам расширяет возможности фотографа. Помимо возможности создавать фото-360, появляется также возможность создавать полностью объемные 3D-фотографии предметов. При этом поворот объекта осуществляется на 360 градусов в горизонтальной плоскости, на 180 градусов в вертикальной плоскости. Возможна также сшивка ролика с вращением 360 градусов в обеих плоскостях.

Краны Photomechanics K-100 совместим с программой Photo3D Studio, которая позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или каталоге.

Управление автоматизированным краном PhotoMechanics K-100, поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется через USB-соединение с компьютера или ноутбука. Контроль 3D-оборудования осуществляется с помощью программы Photo3D Studio.

Кран-штатив PhotoMechanics K-100 позволяет создавать серии фотографий в необходимом разрешении с вращением предмета в двух плоскостях. 3D-оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.

Использование Photomechanics K-100 открывает новые возможности 3D-фотографии, позволяет обойти конкурентов и завоевать доверие покупателей.

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