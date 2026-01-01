П-Фото (85000-2) комплект-конструктор для предметной съемки

На трубу для фона подходят:
- бумажные фоны размером 0,6х6,0 м и 0,6х12 м;
- пластиковые фоны 0,7 х 1,0 м;
- бархатные фоны 0,7 х 1,3 м
Внимание! Фоны, адаптеры, журавль в комплект не входят.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (85000-2) – сборный комплект для предметной съемки на базе мини-штативов. Простой и удобный в сборке, не занимает много места при хранении. Удобен для работы на выезде. Дополнительное оборудование в виде нескольких фонов, студийного света с различным расположением, экраны – можно закрепить на турнике.
На трубу для фона подходят:
Внимание! Фоны, адаптеры, журавль в комплект не входят.
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Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Fotokvant SM-40-36 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.
Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 30 кг. Диаметр диска 40 см, с разметкой на 36 секторов. Вес - 3,45 кг.