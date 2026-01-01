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П-Фото (85000-2) комплект-конструктор для предметной съемки

П-Фото (85000-2) комплект-конструктор для предметной съемки

П-Фото
Артикул: NVF-722

Fotokvant (85000-2) – сборный комплект для предметной съемки на базе мини-штативов. Простой и удобный в сборке, не занимает много места при хранении. Удобен для работы на выезде. Дополнительное оборудование в виде нескольких фонов, студийного света с различным расположением, экраны – можно закрепить на турнике.

Описание

На трубу для фона подходят:

  • бумажные фоны размером 0,6х6,0 м и 0,6х12 м;
  • пластиковые фоны 0,7 х 1,0 м;
  • бархатные фоны 0,7 х 1,3 м

Внимание! Фоны, адаптеры, журавль в комплект не входят.

Комплектация

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