Novoflex BALPRO T/S меха для фотокамеры

Артикул: OLE-0123

Novoflex BALPRO T/S – раздвижные меха для макросъемки с возможностью наклона и смещения. Меха универсальны и совместимы со всеми сочетаниями фотоаппаратов и объективов. Совместимость достигается с помощью системы переходных колец, которые приобретаются отдельно. Можно совместить со своим фотоаппаратом практически все среднеформатные объективы и почти все 35-миллиметровые объективы. Также меха позволяют использовать множество специальных объективов, вплоть до микроскопных.