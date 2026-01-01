Fujimi FJ-MR2151 макромехи с байонетом Canon EOS

Артикул: DAN-0113

Fujimi FJ-MR2151 – макромехи для установки между объективом и камерой с байонетом Canon EOS. Предназначен для сокращения минимального расстояния до объекта при макросъемке в пределах 37–144 мм. По сравнению с удлинительными кольцами мехи способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. С их помощью можно достичь увеличение больших размеров, например, 20:1.