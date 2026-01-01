Fujimi FJ-MR2151 макромехи с байонетом Canon EOS

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-MR2151 – макромехи для установки между объективом и камерой с байонетом Canon EOS. Предназначен для сокращения минимального расстояния до объекта при макросъемке в пределах 37–144 мм. По сравнению с удлинительными кольцами мехи способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. С их помощью можно достичь увеличение больших размеров, например, 20:1.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.