Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora ALD 120 Black - фон съемный для лайтбокса.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления "липучка". Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - черный, размер - 120х220 см. Универсальные параметры фона позволяют установить в любой фотобокс подходящего размера.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 черный, матовый/глянцевый, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый фон черного цвета. Одна сторона матовая, другая - глянец. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.