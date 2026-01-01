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Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный
Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный

Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный

Aurora
Артикул: NVF-7542

Aurora ALD 120 Black - фон съемный для лайтбокса.

Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления "липучка". Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - черный, размер - 120х220 см. Универсальные параметры фона позволяют установить в любой фотобокс подходящего размера.

Описание

Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный

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