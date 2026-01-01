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PhotoMechanics S-60 L Plus 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-60 L Plus 3D-фотостудия

PhotoMechanics S-60 L Plus 3D-фотостудия

PhotoMechanics
Артикул: DAN-4730

Фотостудия для 3D-съемки PhotoMechanics S-60ML+MFT.

Фотостудия на базе поворотного стола Photomechanics MFT-1 и увеличеной версии фотомашины Photomechanics S-60ML для создания 3D-фото товаров среднего размера (ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны, обувь, аксессуары, игрушки, канцелярские товары и др.)

Описание

Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также одиннадцатью яркими осветителями, позволяющими проводить съемку в офисе или дома. Цветовая температура прожекторов - 4000 К.

Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1,5 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе. 

Максимальные габариты предмета до 40 см, максимальная масса предмета до 40 кг.

Штатное количество и мощность светильников:

  • 8 прожекторов по 10 Вт
  • 3 прожектора по 30 Вт

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год . С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Характеристики:

  • габариты фотомашины - 71x111x110 см
  • вес фотомашины ML-60 - 34 кг (в упаковке)
  • вес поворотного стола MFT-1 - 9 кг (в упаковке)

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  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
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