PhotoMechanics S-60 L Plus 3D-фотостудия

Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также одиннадцатью яркими осветителями, позволяющими проводить съемку в офисе или дома. Цветовая температура прожекторов - 4000 К.
Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1,5 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе.
Максимальные габариты предмета до 40 см, максимальная масса предмета до 40 кг.
Штатное количество и мощность светильников:
- 8 прожекторов по 10 Вт
- 3 прожектора по 30 Вт
Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год . С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.
Характеристики:
- габариты фотомашины - 71x111x110 см
- вес фотомашины ML-60 - 34 кг (в упаковке)
- вес поворотного стола MFT-1 - 9 кг (в упаковке)