PhotoMechanics S-60 L Plus 3D-фотостудия

Описание

Оборудована специальным фоном, повторяющим контур поворотной поверхности, а также одиннадцатью яркими осветителями, позволяющими проводить съемку в офисе или дома. Цветовая температура прожекторов - 4000 К.

Фотостудия вместе с фотоаппаратом и компьютером занимает площадь всего 1,5 кв.м. и может быть установлена на любом офисном столе.

Максимальные габариты предмета до 40 см, максимальная масса предмета до 40 кг.

Штатное количество и мощность светильников:

8 прожекторов по 10 Вт

3 прожектора по 30 Вт

Облачное хранилище стоит 29 000 рублей \ год . С оборудованием дается только демо-версия на 10 фотографий.

Характеристики: