PhotoMechanics RDM-120 поворотная платформа

Описание

Платформа имеет сварную стальную раму, что делает всю конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать стол RD-120 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-150.

Характеристики: