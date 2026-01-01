Photocycle SC поворотный стол с пультом управления

Компактный и удобный поворотный стол с дистанционным управлением представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Металлический поворотный механизм обеспечивает плавное вращение диска с небольшим усилием, без рывков.
Стол имеет платформу диаметром 50 см, но она может быть заменена на платформу диаметром 70 см. Платформа диаметром 70 см в комплект не входит и приобретается дополнительно.
Возможности:
- плавный запуск и плавная остановка;
- изменение скорости движения;
- запуск и регулировка скорости вращения платформы осуществляется дистанционно, с телефона, через браузер;