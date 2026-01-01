images
Photocycle SC поворотный стол с пультом управления

Photocycle SC поворотный стол с пультом управления

Photocycle
Артикул: DAN-5843

Поворотный стол Photocycle SC с дистанционным управлением.

Поворотный стол для предметной 3D-съемки. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки. Максимальная нагрузка - 90 кг. Диаметр диска - 50 см.

Описание

Компактный и удобный поворотный стол с дистанционным управлением представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Металлический поворотный механизм обеспечивает плавное вращение диска с небольшим усилием, без рывков.

Стол имеет платформу диаметром 50 см, но она может быть заменена на платформу диаметром 70 см. Платформа диаметром 70 см в комплект не входит и приобретается дополнительно.

Возможности:

  • плавный запуск и плавная остановка;
  • изменение скорости движения;
  • запуск и регулировка скорости вращения платформы осуществляется дистанционно, с телефона, через браузер;


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
Арт. DAN-3385
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
Наличие
в наличии 1-3 шт

Осветитель кольцевой YongNuo YN508S с цветовой температурой 3200-5500K.

Кольцевой осветитель с возможностью плавного изменения цветовой температуры от 3200 К до 5600 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях и для визажистов, съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки.


11 200 ₽
В корзину
LAXY №03 фон пластиковый художественный снежинки
Арт. DAN-4768
LAXY №03 фон пластиковый художественный снежинки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №03.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует снежинки на градиентном фоне.

490 ₽
В корзину
-8 %
Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70×100 см нежно-розовый
Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70×100 см нежно-розовый
Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70×100 см нежно-розовый
Арт. DAN-9376
Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70×100 см нежно-розовый
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70x100 см сладкая вата.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

-8 %360 ₽
330 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Урок 1 из цикла видеоуроков про фотографию. Азбука фотографии. Ведет Ю.Храмов
Урок 1 из цикла видеоуроков про фотографию. Азбука фотографии. Ведет Ю.Храмов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.