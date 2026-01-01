Fotokvant SND-RC160T поворотный стол для 3D-съемки с пультом

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки средних и небольших предметов, обуви, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. для интернет магазинов. Подходит для съемки, как с импульсными источниками света, так и с постоянным светом.



Характеристики:



диаметр столешницы - 16 см



максимальная нагрузка - 2 кг



скорость вращения - от 1 оборота за 30 сек., до 1 оборота за 10 сек



материал - пластик



размер - 16 х 4.5 см



питание от сети ( сетевой адаптер в комплект не входит),

или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят)



или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят) вес - 280 гр. ( без батареек )

Скорость вращения указана приблизительно ( возможна небольшая погрешность ).

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.