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Fotokvant SND-RC160T поворотный стол для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-RC160T поворотный стол для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-RC160T поворотный стол для 3D-съемки с пультом
Fotokvant SND-RC160T поворотный стол для 3D-съемки с пультом

Fotokvant SND-RC160T поворотный стол для 3D-съемки с пультом

Fotokvant
Артикул: DAN-9259


Поворотный стол Fotokvant SND-RC160T для 3D-съемки с пультом - стол в бюджетном ценовом диапазоне, для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 16 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Изготовлен из пластика. В комплект входят разноцветные пластиковые подложки, 5 шт..
Скорость вращения столешницы регулируется плавно, в диапазоне: от 1 оборота за 30 сек., до 1 оборота за 10 сек.. Направление вращения (по часовой стрелке или против). В комплекте пульт ДУ ( питание : батарейки ААА x 2 шт., в комплект не входят). Пульт меняет скорость и направлением движения стола.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки средних и небольших предметов, обуви, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. для интернет магазинов. Подходит для съемки, как с импульсными источниками света, так и с постоянным светом.


Характеристики:

  • диаметр столешницы - 16 см
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • скорость вращения - от 1 оборота за 30 сек., до 1 оборота за 10 сек
  • материал - пластик
  • размер - 16 х 4.5 см
  • питание от сети ( сетевой адаптер в комплект не входит),
    или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят)
  • вес - 280 гр. ( без батареек )

Скорость вращения указана приблизительно ( возможна небольшая погрешность ).
Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.

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