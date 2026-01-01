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Fotokvant SND-C120 поворотный стол для 3D-съемки
Fotokvant SND-C120 поворотный стол для 3D-съемки
Fotokvant SND-C120 поворотный стол для 3D-съемки
Fotokvant SND-C120 поворотный стол для 3D-съемки

Fotokvant SND-C120 поворотный стол для 3D-съемки

Fotokvant
Артикул: DAN-9262

Поворотный стол Fotokvant SND-C120 для 3D-съемки - стол в бюджетном ценовом диапазоне, для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 12 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Изготовлен из пластика.Скорость вращения столешницы регулируется плавно в диапазоне: от 1 оборота за 60 сек., до 1 оборота за 10 сек.. Направление вращения (по часовой стрелке или против)

Описание


Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки средних и небольших предметов, обуви, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. для интернет магазинов. Подходит для съемки, как с импульсными источниками света, так и с постоянным светом.


Характеристики:

  • диаметр столешницы - 12 см
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • Скорость вращения столешницы регулируется плавно в диапазоне: от 1 оборота за 60 сек., до 1 оборота за 10 сек.
  • материал - пластик
  • размер - 16 х 4.5 см
  • питание от сети ( сетевой адаптер в комплект не входит),
    или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят)
  • вес - 220 гр. ( без батареек )

Скорость вращения указана приблизительно ( возможна небольшая погрешность ).
Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.

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