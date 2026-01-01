Fotokvant SC.3.600 стол большой грузоподъемности с пультом для 3D-сканирования и видеосъемки

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.

Поворотные столы SC наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты.

Характеристики: