Fotokvant SC.3.600 стол большой грузоподъемности с пультом для 3D-сканирования и видеосъемки

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.
Поворотные столы SC наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.
Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты.
Характеристики:
- номинальное напряжение, В – 220 В
- потребляемая мощность, Вт – 20 Вт
- вес устройства, кг – 14
- момент – 3,5 N/метр
- минимальное время одного оборота, с – 15
- максимальное время одного оборота, с – 120
- режим вращения – по часовой и против часовой стрелки
- максимальная нагрузка в центре, кг – 200
- максимальная нагрузка по краю, кг – до 100