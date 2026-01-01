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Fotokvant SC.3.600 стол большой грузоподъемности с пультом для 3D-сканирования и видеосъемки

Fotokvant SC.3.600 стол большой грузоподъемности с пультом для 3D-сканирования и видеосъемки

Fotokvant
Артикул: NVF-1868

Fotokvant SC-3-600 – автоматический поворотный подиум с электронным управлением большой грузоподъемности для 3D-сканирования и видеосъемки предметов и людей. Диаметр столешницы 600 мм (может быть увеличен до 700). Максимальная нагрузка до 200 кг.

Поворотный стол SС-3-600 – окрашенный, из слоистого пластика.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на три опорных ролика, расположенные под диском по его периметру. Внутри корпуса смонтирован электропривод одним ведущим роликом, трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска.

Поворотные столы SC наиболее удобны для 3D-сканирования и видеосъемки крупных и мелких предметов, а также людей.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты.

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 220 В
  • потребляемая мощность, Вт – 20 Вт
  • вес устройства, кг – 14
  • момент – 3,5 N/метр
  • минимальное время одного оборота, с – 15
  • максимальное время одного оборота, с – 120
  • режим вращения – по часовой и против часовой стрелки
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 200
  • максимальная нагрузка по краю, кг – до 100

Комплектация

  • Стол.
  • Двухкнопочный пульт управления.
  • Паспорт.


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