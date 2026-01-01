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Fotokvant SC.6.1500 поворотный стол-подиум большой грузоподъемности с управляемым вращением

Fotokvant SC.6.1500 поворотный стол-подиум большой грузоподъемности с управляемым вращением

Fotokvant
Артикул: NVF-1522

Fotokvant SB – сценический или театральный вращающийся подиум. Поворотный подиум предназначен для проведения выставок и презентаций. С ним удобно осуществлять видеосъемку габаритных предметов и людей, а также 3D-сканирование крупных предметов.

В цену включен полный комплект деталей для сборки (без сборки и покраски).

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Внутри корпуса смонтирован электропривод (система из нескольких ведущих роликов), трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на опорные ролики, расположенные по периметру диска.

Материал деталей – высококачественная фанера, алюминиевый профиль.

Управление поворотным подиумом SB осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с кабелем. Для 3Д-сканирования и для видеосъемки применяется двухкнопочный пульт: пуск и стоп. Регулятор скорости располагается на корпусе поворотного стола. Для театрально-концертного подиума, чтобы иметь возможность оперативно менять скорость и направление вращения, применяется двухкнопочный пульт с резистором: зеленая – пуск/стоп, синяя – реверс, резистор регулирует скорость.

Данная модель при концентрированной нагрузке по периметру выдерживает до 100 кг. Высота подиума 15–20 см. Поворотный стол приводится во вращение несколькими электродвигателями с редуктором.

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 176–264
  • потребляемая мощность, Вт – 60–200
  • вес устройства, кг – ~75
  • минимальное время одного оборота, с – 12
  • максимальное время одного оборота, мин – 4
  • расчетная нагрузка, кг – 250 (в пределах 100 кг на метр квадратный)
  • выдерживает вес, кг – от 200 до 1000

Комплектация

Цена на поворотный стол SC.6.1500 – полный комплект деталей для сборки (без сборки и покраски) 87 000 руб.

Цена на поворотный стол SC.6.1500 – окрашенный с монтажом на объекте (в цену не включена дорога туда и обратно) 99 000 руб.

Итоговую цену перед покупкой лучше уточнить у менеджера.

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