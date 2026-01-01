Fotokvant SC.6.1500 поворотный стол-подиум большой грузоподъемности с управляемым вращением

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Внутри корпуса смонтирован электропривод (система из нескольких ведущих роликов), трансформатор питания и ШИМ-контроллер для управления скоростью и направлением вращения диска. Диск крепится на центральной оси, а нагрузка распределяется на опорные ролики, расположенные по периметру диска.
Материал деталей – высококачественная фанера, алюминиевый профиль.
Управление поворотным подиумом SB осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с кабелем. Для 3Д-сканирования и для видеосъемки применяется двухкнопочный пульт: пуск и стоп. Регулятор скорости располагается на корпусе поворотного стола. Для театрально-концертного подиума, чтобы иметь возможность оперативно менять скорость и направление вращения, применяется двухкнопочный пульт с резистором: зеленая – пуск/стоп, синяя – реверс, резистор регулирует скорость.
Данная модель при концентрированной нагрузке по периметру выдерживает до 100 кг. Высота подиума 15–20 см. Поворотный стол приводится во вращение несколькими электродвигателями с редуктором.
Характеристики:
- номинальное напряжение, В – 176–264
- потребляемая мощность, Вт – 60–200
- вес устройства, кг – ~75
- минимальное время одного оборота, с – 12
- максимальное время одного оборота, мин – 4
- расчетная нагрузка, кг – 250 (в пределах 100 кг на метр квадратный)
- выдерживает вес, кг – от 200 до 1000