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Fotokvant SA ПС-1200 поворотный стол блютус
Fotokvant SA ПС-1200 поворотный стол блютус
Fotokvant SA ПС-1200 поворотный стол блютус

Fotokvant SA ПС-1200 поворотный стол блютус

Fotokvant
Артикул: DAN-9096

Fotokvant ПС-1200 – универсальный автоматический вращающийся стол для фото и видео с bluetooth - управлением. Предназначен для 3D-сканирования, видео и фото съемки предметов и людей. С его помощью также можно проводить презентации. Диаметр столешницы, мм – 1200. Максимальная нагрузка до 200 кг. Стол изготовлен из стали, алюминия, МДФ, ПВХ-пластика, АБС-пластика и резины.

Описание

Автоматический, электронно-механический поворотный стол, изготовлен из металла, МДФ и современных пластиков. Комплектуется столешницей диаметром 120 см, изготовленной из МДФ, имеет съемную накладку белого цвета с бортиком. Стол также укомплектован пультом управления.

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 176 – 264
  • потребляемая мощность, Вт – 60
  • диаметр круга (столешницы), мм – 1200
  • уровень шума, дБ – 35 – 60
  • минимальное время одного оборота, с – 12
  • максимальное время одного оборота, с – 150
  • максимальная нагрузка, кг – 200
  • класс влагозащиты – IP35
  • материалы – сталь, алюминий, МДФ, ПВХ-пластик, АБС-пластик, резина

Производство занимает от 10 до 15 рабочих дней.

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