Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус

Управление столом осуществляется при помощи сматфона под управлением андроид. Программа, установленная на смарфоне, позволяет выбрать
один из шести режимов работы: три режима для фотосъемки, один для
видеосъемки и два для центровки и поворота объекта съемки. Автоматический режим является основным для фотосъемки. Каждый старт и каждая
остановка происходят с плавным ускорением и замедлением соответственно. Остановка неоходима для успокоения объекта и спуска затвора. Ручной
режим используется, когда время успокоения объекта непредсказуемо, или
в анимированном ролике предполагаются дополнительные перемещения
кроме вращения.
Режим с непрерывным вращением применяется для съемки подвижных объектов (люди, домашние животные), либо для ускорения процесса. В этом режиме выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы
не произошло смазывание объекта съемки. Разрешение снимков в этом
режиме ограничено скоростью работы камеры и носителя информации.
В начале и в конце цикла обеспечены плавный старт и остановка.
Соединение с фотоаппаратом осуществляется через разъем «спускового тросика». При заказе стола необходимо указывать модель фотоаппарата для правильного подбора соединительного кабеля. Разъем USB
фотоаппарата остается свободным и может использоваться для соединения с компьютером.
Характеристики:
- Номинальное напряжение - 220 В
- Потребляемая мощность - Вт 75
- Грузоподъемность - кг 40
- Точность отработки шагов, градус 0,2
- Количество шагов на оборот - 2–360
- Задержка перед экспозицией - с 0‑5
- Задержка для экспозиции - 0,1-0,5
- Время оборота - 10‑60
- Версия андроид 10
- Диаметр столешницы - 400 мм