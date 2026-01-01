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Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус
Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус
Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус
Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус

Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус

Fotokvant
Артикул: DAN-9098

Поворотный стол предназначен для 3D-фотосъемки, имитирующей вращение с поворотом на 360 градусов, видеосъемки крутящихся
объектов и 3D-сканирования. Грузоподъемность позволяет фотографировать украшения, а так же мелкую и среднюю технику.

Для начала работы со столом необходимо поключить стол к
адаптеру питания и установить программу «rotatingtable.xamarinSigned.apk» на смартфон. Программу «rotatingtable.xamarin-Signed.
apk» удобнее всего получить по почте

Описание

Управление столом осуществляется при помощи сматфона под управлением андроид. Программа, установленная на смарфоне, позволяет выбрать
один из шести режимов работы: три режима для фотосъемки, один для
видеосъемки и два для центровки и поворота объекта съемки. Автоматический режим является основным для фотосъемки. Каждый старт и каждая
остановка происходят с плавным ускорением и замедлением соответственно. Остановка неоходима для успокоения объекта и спуска затвора. Ручной
режим используется, когда время успокоения объекта непредсказуемо, или
в анимированном ролике предполагаются дополнительные перемещения
кроме вращения.
Режим с непрерывным вращением применяется для съемки подвижных объектов (люди, домашние животные), либо для ускорения процесса. В этом режиме выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы
не произошло смазывание объекта съемки. Разрешение снимков в этом
режиме ограничено скоростью работы камеры и носителя информации.
В начале и в конце цикла обеспечены плавный старт и остановка.
Соединение с фотоаппаратом осуществляется через разъем «спускового тросика». При заказе стола необходимо указывать модель фотоаппарата для правильного подбора соединительного кабеля. Разъем USB
фотоаппарата остается свободным и может использоваться для соединения с компьютером.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение - 220 В
  • Потребляемая мощность - Вт 75
  • Грузоподъемность - кг 40
  • Точность отработки шагов, градус 0,2
  • Количество шагов на оборот - 2–360
  • Задержка перед экспозицией - с 0‑5
  • Задержка для экспозиции - 0,1-0,5
  • Время оборота - 10‑60
  • Версия андроид 10
  • Диаметр столешницы - 400 мм

Комплектация

  • Поворотный стол (ПС).
  • Адаптер питания.
  • Кабель подключения фотоаппарата.

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