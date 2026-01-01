Fotokvant SA Муравей 400 поворотный стол блютус

Артикул: DAN-9098

Поворотный стол предназначен для 3D-фотосъемки, имитирующей вращение с поворотом на 360 градусов, видеосъемки крутящихся

объектов и 3D-сканирования. Грузоподъемность позволяет фотографировать украшения, а так же мелкую и среднюю технику.

Для начала работы со столом необходимо поключить стол к

адаптеру питания и установить программу «rotatingtable.xamarinSigned.apk» на смартфон. Программу «rotatingtable.xamarin-Signed.

apk» удобнее всего получить по почте