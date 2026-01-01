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Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа
Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа

Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа

Fotokvant
Артикул: DAN-8525

Платформа представляет собой круг со съёмной стрелой - это компактный видеоспиннер с ручным вращением. На подвижную стрелу ставится смартфон или лёгкая видеокамера, экшн-камера. Наклон стрелы регулируемый.

Платформа ПОРТРЕТ 360 предназначена для съёмки лица и верхней части тела человека.

Платформа ПОРТРЕТ 360 не подходит для съёмок под дождём, на сырой земле и во влажных помещениях.

В комплект не входит зажим с шаровой головой и держатель для смартфона (приобретаются отдельно).

Описание

Центр платформы приподнят и не вращается, нужен для съёмки стоящего человека "летающей" по кругу камерой. Внешняя часть платформы вращается. Может использоваться двумя способами: для установки стрелы с камерой или для съёмки вращающегося человека. Подвижная часть платформы - чёрного цвета, неподвижные части - белые.

Вращение тросом:

Перед съёмкой верёвка просто наматывается в паз крутящегося кольца и оставляется в таком положении. Лучше пропустить верёвку под ограничительную ручку-скобу. Скоба предохраняет верёвку от выдёргивания из паза, и можно тянуть верёвку из любого положения, сидя или стоя, как вам удобно. Скорость вращения видеоспиннера регулируется усилием, с которым вы тянете верёвку. В сравнении с электродвигателем, вращение рукой получается более управляемым. Продолжительность вращения видеоспиннера ограничена только длиной намотанной верёвки.

Характеристики:

  • Диаметр поворотного круга - 60 см
  • Диаметр поворотного круга - 60 см
  • Диаметр неподвижного центра - 40 см
  • Нагрузка на поворотный круг - до 80 кг
  • Нагрузка на неподвижный центр - до 120 кг
  • Высота платформы над полом - 8 см
  • Длина стрелы - 180 см
  • Габариты основания платформы - 80х80 см
  • Вес платформы со стрелой - 16 кг

Комплектация

  • Основная часть платформы с вращающимся кругом и неподвижной площадкой.
  • Стрела с двумя шарнирными креплениями.
  • Рукоятка-поводок с шарнирным креплением.

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