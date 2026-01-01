Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа

Центр платформы приподнят и не вращается, нужен для съёмки стоящего человека "летающей" по кругу камерой. Внешняя часть платформы вращается. Может использоваться двумя способами: для установки стрелы с камерой или для съёмки вращающегося человека. Подвижная часть платформы - чёрного цвета, неподвижные части - белые.
Вращение тросом:
Перед съёмкой верёвка просто наматывается в паз крутящегося кольца и оставляется в таком положении. Лучше пропустить верёвку под ограничительную ручку-скобу. Скоба предохраняет верёвку от выдёргивания из паза, и можно тянуть верёвку из любого положения, сидя или стоя, как вам удобно. Скорость вращения видеоспиннера регулируется усилием, с которым вы тянете верёвку. В сравнении с электродвигателем, вращение рукой получается более управляемым. Продолжительность вращения видеоспиннера ограничена только длиной намотанной верёвки.
Характеристики:
- Диаметр поворотного круга - 60 см
- Диаметр поворотного круга - 60 см
- Диаметр неподвижного центра - 40 см
- Нагрузка на поворотный круг - до 80 кг
- Нагрузка на неподвижный центр - до 120 кг
- Высота платформы над полом - 8 см
- Длина стрелы - 180 см
- Габариты основания платформы - 80х80 см
- Вес платформы со стрелой - 16 кг