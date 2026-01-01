Fotokvant ПОРТРЕТ 360 поворотная платформа

Артикул: DAN-8525

Платформа представляет собой круг со съёмной стрелой - это компактный видеоспиннер с ручным вращением. На подвижную стрелу ставится смартфон или лёгкая видеокамера, экшн-камера. Наклон стрелы регулируемый.

Платформа ПОРТРЕТ 360 предназначена для съёмки лица и верхней части тела человека.

Платформа ПОРТРЕТ 360 не подходит для съёмок под дождём, на сырой земле и во влажных помещениях.

В комплект не входит зажим с шаровой головой и держатель для смартфона (приобретаются отдельно).