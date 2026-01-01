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Fotokvant Муравей 600 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 600 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 600 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 600 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 600 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки

Fotokvant Муравей 600 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки

Fotokvant
Артикул: NVF-9017

Fotokvant Муравей 600 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.

Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 60 см. Грузоподъемность стола – 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс. 

Описание

Автоматический, электронно-механический поворотный стол, изготовлен из металла, МДФ и современных пластиков. Комплектуется столешницей диаметром 60 см, изготовленной из МДФ, имеет съемную накладку белого цвета с бортиком. Стол также укомплектован адаптером питания. 

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 176 – 264
  • потребляемая мощность, Вт – 60
  • масса установки, кг – 5
  • диаметр круга (столешницы), мм – 600
  • момент кг × см – 11
  • уровень шума, дБ – 35 – 60
  • минимальное время одного оборота, с – 12
  • максимальное время одного оборота, с – 150
  • максимальная нагрузка, кг – 50
  • класс влагозащиты – IP35
  • материалы – сталь, алюминий, МДФ, ПВХ-пластик, АБС-пластик, резина

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