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Fotokvant Муравей 400.100 автоматический столик для предметной съемки
Fotokvant Муравей 400.100 автоматический столик для предметной съемки

Fotokvant Муравей 400.100 автоматический столик для предметной съемки

Fotokvant
Артикул: NVF-7938

Fotokvant Муравей 400.100 – автоматическое вращающееся устройство для 3D-фотосъемки, видеосъемки крутящихся объектов и 3D-сканирования, а также для работы в режиме презентации, где стол бесконечно вращается по заданному алгоритму. Данное устройство обладает преимуществами поворотных фото и видеостолов. Максимальная нагрузка, кг – 50.

Описание

Необходимая для видеостола плавность хода обеспечивается наличием коллекторного двигателя и фрикционной передачи, а использование энкодера позволяет использовать его для 3D-фото, благодаря высокой точности углового позиционирования. Подобная схема стола с коллекторным двигателем выгодно отличает его от устройств, использующих шаговые двигатели, так как работает значительно тише и быстрее последних. 

Поворотному столу «Муравей» не требуется подключение к компьютеру, он полностью самодостаточен. Все его настройки и режимы можно изменять, используя переднюю панель, на которую выведены все необходимые органы управления устройством. Соединение с фотоаппаратом осуществляется через разъем спускового тросика.

Разъем USB фотоаппарата остается свободным и может использоваться для соединения его с компьютером. Фотосъемка может происходить как с остановками, так и непрерывно, без остановки вращения. Каждая остановка и каждый старт происходят с плавным замедлением или ускорением. Остановка необходима для отработки выдержки и успокоения объекта. Малая вибрация стола позволяет полноценно использовать режим 3D-фото без остановок, чем значительно сокращается время съемок. Режим покадровой съемки позволяет работать, когда непредсказуемо время успокоения объекта, или в анимированном ролике предполагаются дополнительные перемещения кроме вращения. Устройство имеет два видеорежима: с предустановленной скоростью и режим с возможностью менять и скорость, и направление вращения в процессе работы, что создает максимально удобные условия для видеосъемки.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты. При приобретении стола необходимо указывать модель фотоаппарата для правильного подбора соединительного кабеля.

Характеристики:

  • номинальное напряжение (50/60 Гц), В – 100–264
  • потребляемая мощность, Вт – 50
  • масса установки, кг 5,5
  • диаметр круга, мм 400
  • момент, кг·cм – 30
  • уровень шума, дБ max – 50
  • минимальное время одного оборота, с – 4,5
  • максимальное время одного оборота, с – 210
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 50
  • максимальная нагрузка на краю, кг – 10
  • точность отработки шагов, градус – 0,5
  • класc влагозащиты – IP35
  • количество шагов на оборот – 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 45, 72, 90, 120, 180, 360

Комплектация

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