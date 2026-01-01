Fotokvant Муравей 400.100 автоматический столик для предметной съемки

Описание

Необходимая для видеостола плавность хода обеспечивается наличием коллекторного двигателя и фрикционной передачи, а использование энкодера позволяет использовать его для 3D-фото, благодаря высокой точности углового позиционирования. Подобная схема стола с коллекторным двигателем выгодно отличает его от устройств, использующих шаговые двигатели, так как работает значительно тише и быстрее последних.

Поворотному столу «Муравей» не требуется подключение к компьютеру, он полностью самодостаточен. Все его настройки и режимы можно изменять, используя переднюю панель, на которую выведены все необходимые органы управления устройством. Соединение с фотоаппаратом осуществляется через разъем спускового тросика.

Разъем USB фотоаппарата остается свободным и может использоваться для соединения его с компьютером. Фотосъемка может происходить как с остановками, так и непрерывно, без остановки вращения. Каждая остановка и каждый старт происходят с плавным замедлением или ускорением. Остановка необходима для отработки выдержки и успокоения объекта. Малая вибрация стола позволяет полноценно использовать режим 3D-фото без остановок, чем значительно сокращается время съемок. Режим покадровой съемки позволяет работать, когда непредсказуемо время успокоения объекта, или в анимированном ролике предполагаются дополнительные перемещения кроме вращения. Устройство имеет два видеорежима: с предустановленной скоростью и режим с возможностью менять и скорость, и направление вращения в процессе работы, что создает максимально удобные условия для видеосъемки.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты. При приобретении стола необходимо указывать модель фотоаппарата для правильного подбора соединительного кабеля.

Характеристики: