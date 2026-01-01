Fotokvant Муравей 400.100 автоматический столик для предметной съемки

Необходимая для видеостола плавность хода обеспечивается наличием коллекторного двигателя и фрикционной передачи, а использование энкодера позволяет использовать его для 3D-фото, благодаря высокой точности углового позиционирования. Подобная схема стола с коллекторным двигателем выгодно отличает его от устройств, использующих шаговые двигатели, так как работает значительно тише и быстрее последних.
Поворотному столу «Муравей» не требуется подключение к компьютеру, он полностью самодостаточен. Все его настройки и режимы можно изменять, используя переднюю панель, на которую выведены все необходимые органы управления устройством. Соединение с фотоаппаратом осуществляется через разъем спускового тросика.
Разъем USB фотоаппарата остается свободным и может использоваться для соединения его с компьютером. Фотосъемка может происходить как с остановками, так и непрерывно, без остановки вращения. Каждая остановка и каждый старт происходят с плавным замедлением или ускорением. Остановка необходима для отработки выдержки и успокоения объекта. Малая вибрация стола позволяет полноценно использовать режим 3D-фото без остановок, чем значительно сокращается время съемок. Режим покадровой съемки позволяет работать, когда непредсказуемо время успокоения объекта, или в анимированном ролике предполагаются дополнительные перемещения кроме вращения. Устройство имеет два видеорежима: с предустановленной скоростью и режим с возможностью менять и скорость, и направление вращения в процессе работы, что создает максимально удобные условия для видеосъемки.
Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 10 дней с момента оплаты. При приобретении стола необходимо указывать модель фотоаппарата для правильного подбора соединительного кабеля.
Характеристики:
- номинальное напряжение (50/60 Гц), В – 100–264
- потребляемая мощность, Вт – 50
- масса установки, кг 5,5
- диаметр круга, мм 400
- момент, кг·cм – 30
- уровень шума, дБ max – 50
- минимальное время одного оборота, с – 4,5
- максимальное время одного оборота, с – 210
- максимальная нагрузка в центре, кг – 50
- максимальная нагрузка на краю, кг – 10
- точность отработки шагов, градус – 0,5
- класc влагозащиты – IP35
- количество шагов на оборот – 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 45, 72, 90, 120, 180, 360