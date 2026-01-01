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Fotokvant Дополнительный накладной круг из пластика 1500мм(белый глянец)

Fotokvant Дополнительный накладной круг из пластика 1500мм(белый глянец)

Fotokvant
Артикул: DAN-5648

Дополнительный накладной круг Fotokvant из пластика (белый глянец), диаметр - 1500 мм.

Непрозрачный сменный накладной круг для поворотного 3D-стола, белого цвета. Материал белый пластик с глянцевой поверхностью. Диаметр - 150 см.

Описание

Fotokvant Дополнительный накладной круг из пластика 1500мм(белый глянец)

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