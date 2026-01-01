Fotokvant Дополнительный накладной круг из пластика 1200мм(белый глянец)

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Дополнительный накладной круг Fotokvant из пластика (белый глянец), диаметр - 1200 мм.
Непрозрачный сменный накладной круг для поворотного 3D-стола, белого цвета. Материал белый пластик с глянцевой поверхностью. Диаметр - 120 см.
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