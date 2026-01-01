Falcon Eyes 3D Table 150 поворотный моторизованный стол

Характеристики:
- диаметр стола - 14,1 см
- высота стола - 6 см
- скорость вращения - 15 с (один оборот)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поворотный моторизованный стол Falcon Eyes 3D Table 150.
Поворотный стол для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки. Удобен для работы как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Максимальная нагрузка - 10 кг, питание от сети 220 В.
Характеристики:
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