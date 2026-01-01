Falcon Eyes 3D Table 150 поворотный моторизованный стол

Артикул: DAN-3690

Поворотный моторизованный стол Falcon Eyes 3D Table 150.

Поворотный стол для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки. Удобен для работы как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Максимальная нагрузка - 10 кг, питание от сети 220 В.

