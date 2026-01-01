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Falcon Eyes 3D Table 150 поворотный моторизованный стол
Falcon Eyes 3D Table 150 поворотный моторизованный стол
Falcon Eyes 3D Table 150 поворотный моторизованный стол

Falcon Eyes 3D Table 150 поворотный моторизованный стол

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3690

Поворотный моторизованный стол Falcon Eyes 3D Table 150.

Поворотный стол для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки. Удобен для работы как со вспышками, так и с мощным постоянным светом. Максимальная нагрузка - 10 кг, питание от сети 220 В.

Описание

Характеристики:

  • диаметр стола - 14,1 см
  • высота стола - 6 см
  • скорость вращения - 15 с (один оборот)

Комплектация

  • Поворотный стол - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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