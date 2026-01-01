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Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go
Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go
Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go
Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go
Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go
Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go

Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go

Polaroid
Артикул: MTG-6276

Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимков для ф/а Go. Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go.

Описание

Polaroid Go – это новый, уменьшенный формат моментальной печати. Площадь изображения меньше приблизительно в 4 раза, но цена доступнее, а камеры получаются более компактными. Оформление стандартное: белая рамка с местом для подписи (можно использовать перманентный маркер). Картриджи производятся на том же заводе в Нидерландах, что и классические кассеты Polaroid.

Характеристики:

  • ISO 640
  • Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм
  • Область изображения: 47 мм х 46 мм
  • Время проявки: 10-15 минут
  • Страна производства: Нидерланды

Внимание: после выхода из камеры фотографию следует укрыть от света на все время проявки (минимум 10 минут), иначе качество изображения ухудшится.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Polaroid Go Gen 2 - White фотоаппарат моментальной печати. Polaroid Go – самый маленький моментальный фотоаппарат в мире от создателей моментальной фотографии. Фотоаппарат полностью аналоговый, то есть фотографии не сохраняются в цифровом виде, они существуют только на бумаге формата Go, которая примерно в 2 раза меньше классических картриджей Polaroid 600 (размер изображения 46х46 против 79х79 мм).

13 080 ₽
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