Polaroid Color Film for Go - double pack картридж 2 кассеты по 8 снимнков для ф/а Go

Описание

Polaroid Go – это новый, уменьшенный формат моментальной печати. Площадь изображения меньше приблизительно в 4 раза, но цена доступнее, а камеры получаются более компактными. Оформление стандартное: белая рамка с местом для подписи (можно использовать перманентный маркер). Картриджи производятся на том же заводе в Нидерландах, что и классические кассеты Polaroid.

Характеристики:

ISO 640

Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм

Область изображения: 47 мм х 46 мм

Время проявки: 10-15 минут

Страна производства: Нидерланды

Внимание: после выхода из камеры фотографию следует укрыть от света на все время проявки (минимум 10 минут), иначе качество изображения ухудшится.