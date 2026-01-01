Kodak T-max fixer фиксаж для ч/б пленок 1 л

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kodak T-MAX - жидкий фиксаж для черно-белых негативных пленок.
Объем 1 литр концентрата, разводится водой в отношении 1:4. Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.
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