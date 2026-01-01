Kodak T-max fixer фиксаж для ч/б пленок 1 л

Артикул: MTG-0446

Kodak T-MAX - жидкий фиксаж для черно-белых негативных пленок.

Объем 1 литр концентрата, разводится водой в отношении 1:4. Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

