Kodak D-76 dvlpr проявитель для ч/б пленки 1 л

Артикул: MTG-0447

Порошковый проявитель для черно-белых фотопленок.

Позволяет полностью использовать широту материала, его светочувствительность, а также получать умеренно мелкое зерно и хорошую проработку деталей в тенях при нормальном контрасте. Объем на 1 литр рабочего раствора. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

