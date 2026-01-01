Kodak D-76 dvlpr проявитель для ч/б пленки 1 л

Фотопленка Foma Fomapan 200/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Порошковый проявитель для черно-белых фотопленок.
Позволяет полностью использовать широту материала, его светочувствительность, а также получать умеренно мелкое зерно и хорошую проработку деталей в тенях при нормальном контрасте. Объем на 1 литр рабочего раствора. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.
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Фотопленка Foma Fomapan 200/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.
Фотопленка Foma Fomapan 200/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.