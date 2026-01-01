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Kodak D-76 dvlpr проявитель для ч/б пленки 1 л

Kodak D-76 dvlpr проявитель для ч/б пленки 1 л

Kodak
Артикул: MTG-0447

Порошковый проявитель для черно-белых фотопленок.

Позволяет полностью использовать широту материала, его светочувствительность, а также получать умеренно мелкое зерно и хорошую проработку деталей в тенях при нормальном контрасте. Объем на 1 литр рабочего раствора. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

Описание

Kodak D-76 dvlpr проявитель для ч/б пленки 1 л

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