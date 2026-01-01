Darkroom новая цианотипия 100 мл

Описание

Советы по использованию

Нанесение эмульсии

Раствор Новой Цианотипии светочувствителен в основном к синему и УФ спектру, поэтому при работе рекомендуется использовать лампы накаливания небольшой мощности (15-20Вт). Эмульсия полностью готова к нанесению на бумагу и не требует дополнительного разведения водой. Для покрытия бумаги используйте плоскую «трафаретную» или поролоновую кисть. Старайтесь наносить раствор равномерно по всей площади не допуская образования пробелов. Примерный расход составляет 3 мл для листа акварельной бумаги формата 24х30. Но может варьироваться в зависимости от производителя бумаги и ее впитывающих свойств. После нанесения необходимо дать раствору впитаться и подсушить верхний слой, чтобы эмульсия не подлипала к негативу.

Экспонирование

Цианотипия подразумевает контактный способ печати. Негатив необходимо плотно прижать к бумаге, зажав, например, между двумя стеклами подходящего размера.Экспонирование можно проводить под любым источником УФ излучения, в том числе и под прямым солнечным светом. Правильное время экспозиции устанавливают эмпирическим путем.

Промывка и сушка

Отпечаток следует промывать в проточной воде (вполне подойдет водопроводная). Желательно избегать попадания прямой струи на изображение, это может повлечь вымывание красителя из бумаги. Время промывки так же напрямую зависит от типа используемой бумаги. Оно должно быть достаточным, чтобы желтоватый оттенок полностью ушел из светлых областей отпечатка. По завершению промывки отпечаток вешается для окончательной просушки.

После полного высыхания отпечатка контрастность изображения может заметно возрасти.

Объем одного флакона рассчитан на покрытие 40-45 листов бумаги формата А4.

При работе с химическими реактивами соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками, очками. При попадании раствора на кожу следует промыть струей теплой воды с мылом.