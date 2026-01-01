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Condor INOXYGEL спрей для консервации фотохимии 400 мл

Condor INOXYGEL спрей для консервации фотохимии 400 мл

Condor
Артикул: MTG-0418

Condor INOXYGEL спрей для консервации фотохимии предназначен для защиты химических (непищевых) продуктов от окисления.

Баллончик аэрозоли со спреем применяется для консервации фотореактивов на время хранения. Впрыснув одним нажатием газ в емкость с реактивом, вы получаете на поверхности жидкости химически нейтральную плёнку , которая предотвращает окисление. Использование такого спрея значительно увеличивает срок хранения вскрытых концентратов и разведенных растворов. Аэрозоли объемом 400 мл хватает на очень длительное время! 

Описание

Характеристики:

  • тип - спрей
  • эффект - антиоксидант
  • объем - 400 мл
  • вес - 0.5 кг

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