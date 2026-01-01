Condor INOXYGEL спрей для консервации фотохимии 400 мл

Характеристики:
- тип - спрей
- эффект - антиоксидант
- объем - 400 мл
- вес - 0.5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Condor INOXYGEL спрей для консервации фотохимии предназначен для защиты химических (непищевых) продуктов от окисления.
Баллончик аэрозоли со спреем применяется для консервации фотореактивов на время хранения. Впрыснув одним нажатием газ в емкость с реактивом, вы получаете на поверхности жидкости химически нейтральную плёнку , которая предотвращает окисление. Использование такого спрея значительно увеличивает срок хранения вскрытых концентратов и разведенных растворов. Аэрозоли объемом 400 мл хватает на очень длительное время!
Характеристики:
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