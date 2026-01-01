images
images
Rollei superpan фотопленка 200/36
Rollei superpan фотопленка 200/36

Rollei superpan фотопленка 200/36

Rollei
Артикул: OLE-3382

Панхроматическая пленка с расширенной чувствительностью в ближнем инфракрасном диапазоне до 750 нм, нечувствительна к UV излучению. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200, тип проявки D-76. Чрезвычайно высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Универсальная пленка широкого спектра применений для художественной и технической фотографии.

Описание

Rollei superpan фотопленка 200/36

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.