Rollei superpan фотопленка 200/36

Артикул: OLE-3382

Панхроматическая пленка с расширенной чувствительностью в ближнем инфракрасном диапазоне до 750 нм, нечувствительна к UV излучению. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200, тип проявки D-76. Чрезвычайно высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Универсальная пленка широкого спектра применений для художественной и технической фотографии.