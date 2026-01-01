Rollei superpan фотопленка 200/36

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Панхроматическая пленка с расширенной чувствительностью в ближнем инфракрасном диапазоне до 750 нм, нечувствительна к UV излучению. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200, тип проявки D-76. Чрезвычайно высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Универсальная пленка широкого спектра применений для художественной и технической фотографии.
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