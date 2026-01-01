Rollei RPX фотопленка 400/36

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Панхроматическая пленка с диапазоном от 380 до 660 нм при 2.850K. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 400, тип проявки D-76. Чрезвычайно высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Подходит для широкого спектра фотографических и научных применений, для спортивных снимков с быстрым движением и снимков в репортажной или уличной фотографии.
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