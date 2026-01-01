Rollei infrared фотопленка 200/36

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Гиперпанхроматическая черно-белая негативная пленка с номинальной чувствительностью ISO от 200/24° до 400/27° вплоть до инфракрасного диапазона (650–750 нм). Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Без инфракрасного фильтра действует как обычная высокочувствительная черно-белая пленка. Для творческих результатов надо использовать инфракрасный фильтр.
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