Rollei infrared фотопленка 200/36

Артикул: OLE-3380

Гиперпанхроматическая черно-белая негативная пленка с номинальной чувствительностью ISO от 200/24° до 400/27° вплоть до инфракрасного диапазона (650–750 нм). Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Без инфракрасного фильтра действует как обычная высокочувствительная черно-белая пленка. Для творческих результатов надо использовать инфракрасный фильтр.