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Rollei infrared фотопленка 200/36
Rollei infrared фотопленка 200/36

Rollei infrared фотопленка 200/36

Rollei
Артикул: OLE-3380

Гиперпанхроматическая черно-белая негативная пленка с номинальной чувствительностью ISO от 200/24° до 400/27° вплоть до инфракрасного диапазона (650–750 нм). Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Высокая разрешающая способность, мелкое зерно и высокая резкость краев. Без инфракрасного фильтра действует как обычная высокочувствительная черно-белая пленка. Для творческих результатов надо использовать инфракрасный фильтр.

Описание

Rollei infrared фотопленка 200/36

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