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Nolan 500t/36 фотопленка
Nolan 500t/36 фотопленка

Nolan 500t/36 фотопленка

Nolan
Артикул: OLE-3379

Цветная негативная кинопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 500. Тип проявки ECN-2. Пленка рассчитана на съёмку с искусственным светом (3200К). Хорошо работает при съемке ночных и сумеречных городских пейзажей, когда синие тона фотографий выглядят наиболее выигрышно. Создает кинематографический эффект. 

Описание

Nolan 500t/36 фотопленка

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