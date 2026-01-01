Nolan 500t/36 фотопленка

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Цветная негативная кинопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 500. Тип проявки ECN-2. Пленка рассчитана на съёмку с искусственным светом (3200К). Хорошо работает при съемке ночных и сумеречных городских пейзажей, когда синие тона фотографий выглядят наиболее выигрышно. Создает кинематографический эффект.
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