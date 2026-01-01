Nolan 500t/36 фотопленка

Артикул: OLE-3379

Цветная негативная кинопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 500. Тип проявки ECN-2. Пленка рассчитана на съёмку с искусственным светом (3200К). Хорошо работает при съемке ночных и сумеречных городских пейзажей, когда синие тона фотографий выглядят наиболее выигрышно. Создает кинематографический эффект.