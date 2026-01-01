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Kodak TRI-X PRO 400/135-36 B&W фотопленка

Kodak TRI-X PRO 400/135-36 B&W фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0385

Профессиональная панхроматическая черно-белая негативная пленка с низкой зернистостью, высокой четкостью и широким интервалом экспозиций.

Светочувствительность ISO 400. Может подвергаться Push-обработке.

Проявка - Д-76.

Описание

Kodak TRI-X PRO 400 позволяет получить высококачественные фотоотпечатки с полным спектром полутонов.

Увеличив время проявки в некоторых типах проявителей, ее можно подвергнуть Push-обработке до ISO 3200 при хорошей проработке деталей в тенях и разделении полутонов.

Отличные снимки получаются при сканировании.

Прекрасно подходит для съемки при низкой освещенности и съемки в движении.

Характеристики:

  • вид пленки - черно-белая негативная
  • светочувствительность - ISO 400
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - Д-76
  • вес - 33 г
  • размеры - 35х60х35 мм

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