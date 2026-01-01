Kodak T-MAX 400/135-36 B&W фотопленка

Фотопленка Kodak T-Max 400 создана специалистами компании Kodak по технологии T-Grain (плоские монокристаллы галогенида серебра.
Отличается широким тональным диапазоном и исключительно высокой резкостью. PUSH обработкой можно повысить чувствительность до 3 ступеней (ISO 3200).
Рекомендуется для съемки в условиях слабой освещенности.
Характеристики:
- вид пленки - черно-белая негативная
- светочувствительность - ISO 400
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - Д-76
- вес - 32 г
- размеры - 38х40х60 мм