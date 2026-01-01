Kodak T-MAX 400/120 B&W фотопленка

Описание

Фотопленка Kodak T-Max 400 создана специалистами компании Kodak по технологии T-Grain (плоские монокристаллы галогенида серебра).

Эмульсия пленки Kodak T-Max 400 имеет панхроматическую сенсибилизацию. Чувствительность в голубом спектре понижена. Производитель допускает увеличение чувствительности до 3 ступеней (до ISO 3200).

Хорошо переносит пуш-процесс.

Оптимально подходит для сканирования и фотоувеличения Хороший выбор для фотографирования со сложным освещением, когда требуется большая глубина резкости или короткая выдержка затвора.

Характеристики: