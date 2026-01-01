Kodak T-MAX 400/120 B&W фотопленка

Фотопленка Kodak T-Max 400 создана специалистами компании Kodak по технологии T-Grain (плоские монокристаллы галогенида серебра).
Эмульсия пленки Kodak T-Max 400 имеет панхроматическую сенсибилизацию. Чувствительность в голубом спектре понижена. Производитель допускает увеличение чувствительности до 3 ступеней (до ISO 3200).
Хорошо переносит пуш-процесс.
Оптимально подходит для сканирования и фотоувеличения Хороший выбор для фотографирования со сложным освещением, когда требуется большая глубина резкости или короткая выдержка затвора.
Характеристики:
- вид пленки - черно-белая негативная
- светочувствительность - ISO 400
- формат пленки - 120 (широкая)
- процесс проявки - Д-76
- вес - 23 г
- размеры - 70х26х26 мм