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Kodak T-MAX 100/135-36 B&W фотопленка

Kodak T-MAX 100/135-36 B&W фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0381

Черно-белая негативная мелкозернистая (RMS=8) пленка. Панхроматическая с диапазоном до 650 нм.

Чувствительность ISO 100, разрешающая способность до 200 л/мм.

Подходит для копирования.

Описание

Фотопленка Kodak T-Max 100 создана специалистами компании Kodak по технологии T-Grain (плоские монокристаллы галогенида серебра).

Пленка обладает пониженной чувствительностью к голубому цвету. Производитель допускает увеличение чувствительности до 3 ступеней (ISO 800). Kodak T-Max 100 имеет исключительно высокую резкость.

Область применения: портретная съёмка, архитектура, пейзаж. Рекомендуется к использованию в тех случаях, когда нужно получить изображение высокого качества с проработкой мелких деталей.

Характеристики:

  • вид пленки - черно-белая негативная
  • светочувствительность - ISO 100
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - Д-76
  • вес - 32 г
  • размеры - 38х40х60 мм

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