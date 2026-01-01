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Kodak T-MAX 100/120 B&W фотопленка

Kodak T-MAX 100/120 B&W фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0380

Черно-белая негативная мелкозернистая (RMS=8) пленка.

Панхроматическая с диапазоном до 650 нм.

Чувствительность ISO 100, разрешающая способность до 200 л/мм.

Подходит для копирования.

Описание

Фотопленка Kodak T-Max 100 создана специалистами компании Kodak по технологии T-Grain (плоские монокристаллы галогенида серебра).

Пленка обладает пониженной чувствительностью к голубому цвету. Производитель допускает увеличение чувствительности до 3 ступеней (ISO 800).

Kodak T-Max 100 имеет исключительно высокую резкость.

Область применения: портретная съёмка, архитектура, пейзаж. Рекомендуется к использованию в тех случаях, когда нужно получить изображение высокого качества с проработкой мелких деталей.

Характеристики:

  • вид пленки - черно-белая негативная
  • светочувствительность - ISO 100
  • формат пленки - 120 (широкая)
  • процесс проявки - Д-76
  • вес - 23 г
  • размеры - 70х26х26 мм

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