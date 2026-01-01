Kodak T-MAX 100/120 B&W фотопленка

Фотопленка Kodak T-Max 100 создана специалистами компании Kodak по технологии T-Grain (плоские монокристаллы галогенида серебра).
Пленка обладает пониженной чувствительностью к голубому цвету. Производитель допускает увеличение чувствительности до 3 ступеней (ISO 800).
Kodak T-Max 100 имеет исключительно высокую резкость.
Область применения: портретная съёмка, архитектура, пейзаж. Рекомендуется к использованию в тех случаях, когда нужно получить изображение высокого качества с проработкой мелких деталей.
Характеристики:
- вид пленки - черно-белая негативная
- светочувствительность - ISO 100
- формат пленки - 120 (широкая)
- процесс проявки - Д-76
- вес - 23 г
- размеры - 70х26х26 мм