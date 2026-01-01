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Kodak PORTRA 800/120 фотопленка

Kodak PORTRA 800/120 фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0379

Цветная негативная фотопленка для профессионального и любительского использования. Сочетает в себе все преимущества высокочувствительной (ISO 800) фотопленки с низкой зернистостью, высокой резкостью и естественным воспроизведением оттенков кожи и цветов.

Описание

Kodak Portra 800 отличает сбалансированная насыщенность цветов, крайне низкая зернистость, лучшая в своем классе фотографическая широта при недостаточной экспозиции.

Она обеспечивает самую высокую резкость среди фотопленок со светочувствительностью 800 единиц.

Идеально подходит для длиннофокусных объективов, для съемки в движении и съемки при низкой освещенности, позволяя фиксировать детали в тенях без использования вспышки.

Cпециально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии в сочетании с низкой зернистостью пленки Kodak Portra 800 обеспечивают высокое качество результата сканирования.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная негативная
  • светочувствительность - ISO 800
  • формат пленки - 120 (широкая)
  • процесс проявки - С-41
  • вес - 23 г
  • размеры - 70х26х26 мм

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