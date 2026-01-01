Kodak PORTRA 800/120 фотопленка

Описание

Kodak Portra 800 отличает сбалансированная насыщенность цветов, крайне низкая зернистость, лучшая в своем классе фотографическая широта при недостаточной экспозиции.

Она обеспечивает самую высокую резкость среди фотопленок со светочувствительностью 800 единиц.

Идеально подходит для длиннофокусных объективов, для съемки в движении и съемки при низкой освещенности, позволяя фиксировать детали в тенях без использования вспышки.

Cпециально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии в сочетании с низкой зернистостью пленки Kodak Portra 800 обеспечивают высокое качество результата сканирования.

Характеристики: