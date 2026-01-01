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Kodak PORTRA 160/120 фотопленка

Kodak PORTRA 160/120 фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0377

Профессиональная цветная негативная фотоплёнка средней чувствительности ISO 100 с исключительно низкой зернистостью.

Стандартная проявка С-41.

Идеальный выбор для портретной фотографии, съемок в студии и под открытым небом.

Описание

Kodak Portra 160 - фотопленка выпущена взамен пленок Portra 160VC и Portra 160NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача скинтонов.

Пленка показывает превосходные результаты сканирования - мелкозернистость и специально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии дают прекрасные результаты воспроизведения изображений при оцифровке.

Пленка обеспечивает естественные цвета при смешанном освещении независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп. Kodak Portra 160 дает фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), которая позволяет с уверенностью снимать даже при плохом освещении.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная негативная
  • светочувствительность - ISO 160
  • формат пленки - 120 (широкая)
  • процесс проявки - С-41
  • вес - 23 г
  • размеры - 70х26х26 мм

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Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.


860 ₽
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