Kodak PORTRA 160/120 фотопленка

Описание

Kodak Portra 160 - фотопленка выпущена взамен пленок Portra 160VC и Portra 160NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача скинтонов.

Пленка показывает превосходные результаты сканирования - мелкозернистость и специально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии дают прекрасные результаты воспроизведения изображений при оцифровке.

Пленка обеспечивает естественные цвета при смешанном освещении независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп. Kodak Portra 160 дает фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), которая позволяет с уверенностью снимать даже при плохом освещении.

Характеристики: