Kodak Ectachrome 100 135/36 фотопленка

Отличается мелкозернистостью (RMS 8). Цветопередача нейтральная. Обладает улучшенной проработкой деталей, отличной передачей оттенков кожи.
Благодаря низкой плотности D-min белый цвет передается ярче. По балансу белого пленка рассчитана для съемки с дневным светом или со вспышкой (5500 К).
При использовании ламп накаливания необходимо применять коррекционные светофильтры 80A или 80B.
Характеристики:
- вид пленки - цветная позитивная
- светочувствительность - ISO 100
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - Е-6
- вес - 24 г
- размеры - 48х25х25 мм