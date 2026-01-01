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Kodak Ectachrome 100 135/36 фотопленка

Kodak Ectachrome 100 135/36 фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0376

Цветная позитивная фотопленка средней чувствительности ISO 100 на 36 кадров.

Обрабатывается по процессу Е-6.

Подходит для любых видов съемки.

Описание

Отличается мелкозернистостью (RMS 8). Цветопередача нейтральная. Обладает улучшенной проработкой деталей, отличной передачей оттенков кожи.

Благодаря низкой плотности D-min белый цвет передается ярче. По балансу белого пленка рассчитана для съемки с дневным светом или со вспышкой (5500 К).

При использовании ламп накаливания необходимо применять коррекционные светофильтры 80A или 80B.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная позитивная
  • светочувствительность - ISO 100
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - Е-6
  • вес - 24 г
  • размеры - 48х25х25 мм

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