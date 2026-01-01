Kodak Color plus фотопленка 200/36

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Цветная негативная фотопленка для недорогой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Тип продукции С-41. Подходит для съемки в солнечный день, а также в облачную погоду. Пленка предназначена для съемки в дневном свете.
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