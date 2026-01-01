Kodak Color plus фотопленка 200/36

Артикул: OLE-3375

Цветная негативная фотопленка для недорогой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 200. Тип продукции С-41. Подходит для съемки в солнечный день, а также в облачную погоду. Пленка предназначена для съемки в дневном свете.