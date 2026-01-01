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Kodak Ultramax фотопленка 35 мм 400/36
Kodak Ultramax фотопленка 35 мм 400/36

Kodak Ultramax фотопленка 35 мм 400/36

Kodak
Артикул: OLE-3376

Цветная негативная фотопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 400. Тип проявки С-41. Есть DX-код. Подходит для съемки портретов, городских пейзажей и природы. Пленку отличает умеренная зернистость, высокая контрастность и естественная цветопередача (более теплые оттенки).

Описание

Kodak Ultramax фотопленка 35 мм 400/36

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