Fujifilm Velvia 50 135-36 пленка

Хорошее воспроизведение нейтрального серого во всем диапазоне экспозиций.
Исключительные характеристики, чувствительность ISO 50, отличные результаты push-/pull-обработки в широком диапазоне экспозиций от -1/2 до +1 единицы позволяют использовать пленку Fujifilm Velvia 50 в самых разных условиях.
Пленка предназначена для натурной, модной, предметной, интерьерной и художественной съемки.
Характеристики:
- вид пленки - цветная позитивная
- светочувствительность - ISO 50
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - Е-6
- вес - 33 г
- размеры - 38х40х60 мм