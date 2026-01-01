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Fujifilm Velvia 50 135-36 пленка

Fujifilm Velvia 50 135-36 пленка

Fujifilm
Артикул: MTG-0373

Fujifilm Velvia 50 - профессиональная цветная обращаемая пленка с чувствительностью ISO 50, сверхмелким зерном и насыщенностью цвета мирового уровня. 

Фотопленка допускает push/pull обработку.

Предназначена для съемки при дневном освещении.

Описание

Хорошее воспроизведение нейтрального серого во всем диапазоне экспозиций.

Исключительные характеристики, чувствительность ISO 50, отличные результаты push-/pull-обработки в широком диапазоне экспозиций от -1/2 до +1 единицы позволяют использовать пленку Fujifilm Velvia 50 в самых разных условиях.

Пленка предназначена для натурной, модной, предметной, интерьерной и художественной съемки.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная позитивная
  • светочувствительность - ISO 50
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - Е-6
  • вес - 33 г
  • размеры - 38х40х60 мм

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