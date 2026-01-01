Fujifilm Velvia 100 /120 пленка

Описание

Пленка обладает очень высоким уровнем насыщенности цвета. Обеспечивает устойчивость цветного изображения, свойственную RVP 100F.

Может быть принудительно обработана от -1/2 до +1 единицы с достижением отличных результатов, обеспечивающих расширенные возможности при фотосъемке, а также выполнение точных настроек экспозиции и плотности во время обработки. В зависимости от сцены возможна коррекция до +2 единиц (эквивалентно E.I.400).

Фотопленка подходит для пейзажной и натурной фотографии, а также для съемки объектов, которые требуют точно настроенного воспроизведения цвета и высокого качества изображения.

Характеристики: