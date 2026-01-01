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Fujifilm Velvia 100 /120 пленка

Fujifilm Velvia 100 /120 пленка

Fujifilm
Артикул: MTG-0372

Профессиональная цветная обращаемая пленка со средней чувствительностью ISO 100, предназначенная для съемки при дневном свете.

Обладает сверхмелким зерном (RMS: 8) и высокой насыщенностью цвета. Великолепная совместимость с pull-/push-обработкой.

Описание

Пленка обладает очень высоким уровнем насыщенности цвета. Обеспечивает устойчивость цветного изображения, свойственную RVP 100F.

Может быть принудительно обработана от -1/2 до +1 единицы с достижением отличных результатов, обеспечивающих расширенные возможности при фотосъемке, а также выполнение точных настроек экспозиции и плотности во время обработки. В зависимости от сцены возможна коррекция до +2 единиц (эквивалентно E.I.400).

Фотопленка подходит для пейзажной и натурной фотографии, а также для съемки объектов, которые требуют точно настроенного воспроизведения цвета и высокого качества изображения.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная позитивная
  • светочувствительность - ISO 100
  • формат пленки - 120 (широкая)
  • процесс проявки - Е-6
  • вес - 25 г
  • размеры - 30х77х30 мм

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860 ₽
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