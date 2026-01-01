Fujifilm Velvia 100 135-36 пленка

Описание

Обладает насыщенностью цвета мирового уровня. Благодаря использованию новых связующих элементов стабильность цветного изображения при хранении аналогична RVP 100F.

Пленка допускает push/pull обработку. Минимальные изменения цвета и оттенков во время pull-/push-обработки от -1/2 до+1 единицы, обеспечивающие расширенные возможности при фотосъемке, а также выполнение точных настроек экспозиции и плотности во время обработки. В зависимости от сцены возможна коррекция до +2 единиц (эквивалентно E.I.400).

Фотопленка подходит для пейзажной и натурной фотографии, а также для съемки объектов, которые требуют точно настроенного воспроизведения цвета и высокого качества изображения.

Характеристики: