Fujifilm Velvia 100 135-36 пленка

Обладает насыщенностью цвета мирового уровня. Благодаря использованию новых связующих элементов стабильность цветного изображения при хранении аналогична RVP 100F.
Пленка допускает push/pull обработку. Минимальные изменения цвета и оттенков во время pull-/push-обработки от -1/2 до+1 единицы, обеспечивающие расширенные возможности при фотосъемке, а также выполнение точных настроек экспозиции и плотности во время обработки. В зависимости от сцены возможна коррекция до +2 единиц (эквивалентно E.I.400).
Фотопленка подходит для пейзажной и натурной фотографии, а также для съемки объектов, которые требуют точно настроенного воспроизведения цвета и высокого качества изображения.
Характеристики:
- вид пленки - цветная позитивная
- светочувствительность - ISO 100
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - Е-6
- вес - 33 г
- размеры - 38х40х60 мм