images
Fujifilm Superia 400/36 пленка любительская

Fujifilm Superia 400/36 пленка любительская

Fujifilm
Артикул: MTG-0368

Fujifilm Superia 400 - цветная негативная плёнка ISO 400, обладающая высокой чувствительностью и мелким зерном. Прекрасно передавая телесные оттенки, подходит для качественной портретной съемки.

Описание

Благодаря новой технологии, использующей четвертый светочувствительный слой в эмульсии, достигается цветопередача, близкая к тому, как видит мир человеческий глаз.

Мелкая зернистость, высокая чувствительность, широкий диапазон экспозиций, резкость позволяют получить фото с сохранением мелких деталей.

Подходит для любительской фотосъемки или съемки активных действий, при низкой освещенности с использованием вспышки, на открытом воздухе или в помещении. Идеально подходит для повседневного использования в компактных камерах.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная негативная
  • светочувствительность - ISO 400
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - C-41

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Foma Fomapan пленка 100/135-36
Арт. DAN-4262
Foma Fomapan пленка 100/135-36
Наличие
более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.


810 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Мерт Алас - турецкая звезда fashion-фотографии
Мерт Алас - турецкая звезда fashion-фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.