Fujifilm Superia 400/36 пленка любительская

Благодаря новой технологии, использующей четвертый светочувствительный слой в эмульсии, достигается цветопередача, близкая к тому, как видит мир человеческий глаз.
Мелкая зернистость, высокая чувствительность, широкий диапазон экспозиций, резкость позволяют получить фото с сохранением мелких деталей.
Подходит для любительской фотосъемки или съемки активных действий, при низкой освещенности с использованием вспышки, на открытом воздухе или в помещении. Идеально подходит для повседневного использования в компактных камерах.
Характеристики:
- вид пленки - цветная негативная
- светочувствительность - ISO 400
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - C-41