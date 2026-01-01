Fujifilm Superia 400/36 пленка любительская

Описание

Благодаря новой технологии, использующей четвертый светочувствительный слой в эмульсии, достигается цветопередача, близкая к тому, как видит мир человеческий глаз.

Мелкая зернистость, высокая чувствительность, широкий диапазон экспозиций, резкость позволяют получить фото с сохранением мелких деталей.

Подходит для любительской фотосъемки или съемки активных действий, при низкой освещенности с использованием вспышки, на открытом воздухе или в помещении. Идеально подходит для повседневного использования в компактных камерах.

Характеристики: