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Fujifilm Provia 100F 135-36 пленка

Fujifilm Provia 100F 135-36 пленка

Fujifilm
Артикул: MTG-0369

Профессиональная цветная обращаемая пленка для съемки при дневном свете со средней чувствительностью (ISO 100/21°).

Отличается мелкой зернистостью, яркой передачей цветов и их расширенной насыщенностью, а также выверенного баланса серого.

Описание

Пленка Fujifilm Provia 100F разработана для создания высококонтрастных изображений с высокой насыщенностью цвета. В эмульсии пленки используются связующие цветовые элементы нового поколения.

Области применения Fujifilm Provia 100F: от съемок продуктовых линеек и уличных фотосессий до съемок модных показов. Лучше всего подходит для съемки крупных портретов. Характерная особенность пленки - мягкая проработка скинтонов.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная позитивная
  • светочувствительность - ISO 100
  • формат пленки - 135 (узкая)
  • количество кадров - 36
  • процесс проявки - Е-6
  • вес - 33 г
  • размеры - 38х40х60 мм

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