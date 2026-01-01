Fujifilm Provia 100F 135-36 пленка

Описание

Пленка Fujifilm Provia 100F разработана для создания высококонтрастных изображений с высокой насыщенностью цвета. В эмульсии пленки используются связующие цветовые элементы нового поколения.

Области применения Fujifilm Provia 100F: от съемок продуктовых линеек и уличных фотосессий до съемок модных показов. Лучше всего подходит для съемки крупных портретов. Характерная особенность пленки - мягкая проработка скинтонов.

Характеристики: