Fujifilm Provia 100F 135-36 пленка

Пленка Fujifilm Provia 100F разработана для создания высококонтрастных изображений с высокой насыщенностью цвета. В эмульсии пленки используются связующие цветовые элементы нового поколения.
Области применения Fujifilm Provia 100F: от съемок продуктовых линеек и уличных фотосессий до съемок модных показов. Лучше всего подходит для съемки крупных портретов. Характерная особенность пленки - мягкая проработка скинтонов.
Характеристики:
- вид пленки - цветная позитивная
- светочувствительность - ISO 100
- формат пленки - 135 (узкая)
- количество кадров - 36
- процесс проявки - Е-6
- вес - 33 г
- размеры - 38х40х60 мм