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Fujifilm PRO 400H/120 пленка

Fujifilm PRO 400H/120 пленка

Fujifilm
Артикул: MTG-0374

Цветная негативная пленка профессионального качества, высокой чувствительности ISO 400 с мелким зерном.

Для более точной цветопередачи содержит четвертый цветовой слой, запатентованный Fujifilm.

Предназначена для съемки при дневном освещении.

Описание

Фотопленка Fujifilm 400H обеспечивает точное воспроизведение нейтрального серого в широком диапазоне экспозиций от недоэкспонирования до переэкспонирования.

Великолепное воспроизведение телесных и цветных оттенков с плавным непрерывным переходом от засветок до теней без размывания изображения. Насыщенность цветов, в том числе в тенях, позволяет воспроизводить объекты с эффектом трехмерного реализма.

Плотность негатива унифицирована с остальными пленками серии PRO для максимальной однородности и эффективности печати.

Фотопленка Fujifilm 400H подходит для свадебной, портретной и модной фотосъемки, где необходимо точное отображение объекта съемки.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная негативная
  • светочувствительность - ISO 400
  • формат пленки - 120 (широкая)
  • процесс проявки - C-41+
  • вес - 24 г
  • размеры - 70х25х26 мм

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