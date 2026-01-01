Fujifilm PRO 400H/120 пленка

Фотопленка Fujifilm 400H обеспечивает точное воспроизведение нейтрального серого в широком диапазоне экспозиций от недоэкспонирования до переэкспонирования.
Великолепное воспроизведение телесных и цветных оттенков с плавным непрерывным переходом от засветок до теней без размывания изображения. Насыщенность цветов, в том числе в тенях, позволяет воспроизводить объекты с эффектом трехмерного реализма.
Плотность негатива унифицирована с остальными пленками серии PRO для максимальной однородности и эффективности печати.
Фотопленка Fujifilm 400H подходит для свадебной, портретной и модной фотосъемки, где необходимо точное отображение объекта съемки.
Характеристики:
- вид пленки - цветная негативная
- светочувствительность - ISO 400
- формат пленки - 120 (широкая)
- процесс проявки - C-41+
- вес - 24 г
- размеры - 70х25х26 мм