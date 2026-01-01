Fujifilm Instax Wide картридж для камеры 20 снимков

Характеристики:
- Совместимость с камерами Fujifilm Instax WIDE 300/210 и Lomo'Instant WIDE.
- Размер фотоплёнки: 108 х 86 мм
- Размер снимка: 99 x 62 мм
- Значение ISO: 800
- Количество снимков: 20 снимков в 1 картридже
Москва
Малая Семеновская 3с6
Специальная глянцевая фотобумага для моментальной печати предназначена для камер Fujifilm Instax WIDE 300/210 и Lomo'Instant WIDE. Размер отпечатка: 99 x 62 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), белое поле для подписи. Ресурс 1 катриджа - 20 снимков.
Характеристики:
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FUJIFILM Instax WIDE 400 Jet Black фотоаппарат моментальной печати. Широкоформатный моментальный фотоаппарат, площадь изображения у него более чем вдвое превышает снимки камер Instax Mini. Cерия Wide давно не видела обновлений: между выпусками Wide 300 и Wide 400 прошло 10 лет. Существенно изменился дизайн, фотоаппарат стала выглядеть более гармонично, ничего не выступает наружу, анфас получается довольно аккуратный прямоугольник.