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Fujifilm Instax Wide картридж для камеры 20 снимков
Fujifilm Instax Wide картридж для камеры 20 снимков
Fujifilm Instax Wide картридж для камеры 20 снимков

Fujifilm Instax Wide картридж для камеры 20 снимков

Fujifilm
Артикул: OLE-2636

Специальная глянцевая фотобумага для моментальной печати предназначена для камер Fujifilm Instax WIDE 300/210 и Lomo'Instant WIDE. Размер отпечатка: 99 x 62 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), белое поле для подписи. Ресурс 1 катриджа - 20 снимков.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость с камерами Fujifilm Instax WIDE 300/210 и Lomo'Instant WIDE.
  • Размер фотоплёнки: 108 х 86 мм
  • Размер снимка: 99 x 62 мм
  • Значение ISO: 800
  • Количество снимков: 20 снимков в 1 картридже

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Арт. MTG-6151
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Наличие
в наличии 4-10 шт

FUJIFILM Instax WIDE 400 Jet Black фотоаппарат моментальной печати. Широкоформатный моментальный фотоаппарат, площадь изображения у него более чем вдвое превышает снимки камер Instax Mini. Cерия Wide давно не видела обновлений: между выпусками Wide 300 и Wide 400 прошло 10 лет. Существенно изменился дизайн, фотоаппарат стала выглядеть более гармонично, ничего не выступает наружу, анфас получается довольно аккуратный прямоугольник.

23 880 ₽
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