Fujifilm Instax Wide картридж для камеры 20 снимков

Арт. MTG-6151

FUJIFILM Instax WIDE 400 Jet Black фотоаппарат моментальной печати. Широкоформатный моментальный фотоаппарат, площадь изображения у него более чем вдвое превышает снимки камер Instax Mini. Cерия Wide давно не видела обновлений: между выпусками Wide 300 и Wide 400 прошло 10 лет. Существенно изменился дизайн, фотоаппарат стала выглядеть более гармонично, ничего не выступает наружу, анфас получается довольно аккуратный прямоугольник.