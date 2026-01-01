Fujifilm Colorfilm Instax Mini Stone Gray картридж для камеры 10 снимков

Описание

Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Stone Gray декорирована узором серого камня.

Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности: глянцевая.

10 листов в картридже. Сделано в Японии.