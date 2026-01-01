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Fujifilm Colorfilm Instax Mini Stone Gray картридж для камеры 10 снимков
Fujifilm Colorfilm Instax Mini Stone Gray картридж для камеры 10 снимков
Fujifilm Colorfilm Instax Mini Stone Gray картридж для камеры 10 снимков

Fujifilm Colorfilm Instax Mini Stone Gray картридж для камеры 10 снимков

Fujifilm
Артикул: MTG-2857

Fujifilm Colorfilm Instax Mini Stone Gray картридж для камеры 10 снимков. Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Stone Gray декорирована узором серого камня.

Описание

Бумага для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax серии Mini, также совместима с камерами Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1 и SP-2. 10 листов в комплекте. Версия Stone Gray декорирована узором серого камня.

Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. ISO 800, цветовая температура - 5500 К (солнечный свет или вспышка), температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C (перегрев или заморозка крайне отрицательно сказываются на качестве изображения). Тип поверхности: глянцевая.

10 листов в картридже. Сделано в Японии.

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