Film World 5213 Color negative ISO 200T 135-36 ECN-2 фотопленка

Артикул: DAN-9599

Film World 5213 – цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 200, сбалансирована для ламп накаливания (Tungsten 3200К). Данная пленка сделана из кинопленки Kodak VISION3 200T 5213, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей и очень широким динамическим диапазоном, что дает простор для постобработки. Зернистость низкая, на уровне средней пленки с ISO 100.